Школьник из Башкирии приехал к бабушке в Татарстан и уничтожил бюст Героя Советского Союза

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:24:19+03:00

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В Татарстане два восьмилетних школьника уничтожили бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина. Одним из вандалов оказался житель Башкирии. Он приехал в другой регион, чтобы навестить бабушка. Об этом сообщают коллеги из «КП-Татарстан».

Сам инцидент с разгромом мемориала произошел в период с 20 по 22 июня в селе Кугеево Зеленодольского района. По факту вандализма было возбуждено уголовное дело. Мальчики объяснили свой поступок тем, что хотели посмотреть, что у памятника внутри. Один из них залез на постамент и несколько раз ударил по бюсту рукой, а затем приложился еще и камнем.

Оба школьника воспитываются в благополучных семьях и на учете не состояли. По крайней мере, до этих пор. Прокуратура намерена привлечь к ответственности родителей малолетних вандалов.

Разрушенный мемориал местные власти намерены восстановить, только на этот раз в более прочном исполнении – бюст отольют в бронзе.

ИСТОЧНИК KP.RU