В Башкирии в колонию строгого режима пытались передать 18 телефонов: в УФСИНе рассказали, где их прятали
Сотрудники колонии строгого режима в Салавате обнаружили в «передачке» для заключенного 18 телефонов, три сим-карты и аксессуары к ним. Запрещенные предметы были спрятаны в майонезном пластиковом ведре. Об этом рассказали в УФСИНе Башкирии.
В то же время в другой колонии – №7 города Мелеуза – на КПП охранники нашли два мобильника во время досмотра автомобиля «ГАЗ». Машина перевозила хлеб. Как раз в одной из буханок и были обнаружены сотовые.
фото: УФСИН РБ
фото: УФСИН РБ
«По факту попытки передачи запрещенных предметов ведется проверка», – сообщили в УФСИНе. В пресс-службе ведомства так же добавили, что данное правонарушение влечет наложение административного штрафа – от трех до пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU