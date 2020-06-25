2020-06-25T12:44:41+03:00
Общество

В Башкирии в колонию строгого режима пытались передать 18 телефонов: в УФСИНе рассказали, где их прятали

Охранники обнаружили гаджеты в неожиданном месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УФСИН РБфото: УФСИН РБ
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Сотрудники колонии строгого режима в Салавате обнаружили в «передачке» для заключенного 18 телефонов, три сим-карты и аксессуары к ним. Запрещенные предметы были спрятаны в майонезном пластиковом ведре. Об этом рассказали в УФСИНе Башкирии.

В то же время в другой колонии – №7 города Мелеуза – на КПП охранники нашли два мобильника во время досмотра автомобиля «ГАЗ». Машина перевозила хлеб. Как раз в одной из буханок и были обнаружены сотовые.

фото: УФСИН РБ

фото: УФСИН РБ

фото: УФСИН РБ

фото: УФСИН РБ

«По факту попытки передачи запрещенных предметов ведется проверка», – сообщили в УФСИНе. В пресс-службе ведомства так же добавили, что данное правонарушение влечет наложение административного штрафа – от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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