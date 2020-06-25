Радий Хабиров ответил на предложение назначить премьер-министра

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:07:36+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров отреагировал на предложение назначить в республике премьер-министра. Напомним, сейчас эту должность занимает сам руководитель республики. Вторым человеком в правительстве является заместитель премьер-министра Андрей Назаров.

Вопрос о том, пришло ли время для премьер-министра в Башкирии, на заседании местного парламента задал глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

«Вы где-то месяцев восемь назад на встрече с журналистами говорили, что, назначая правительство, через какое-то время – может быть, через полгода – вы присмотритесь, как будет работать правительство, как будет работать команда и первый заместитель премьер-министра. Как вы считаете, не пришло ли время, чтобы Башкирия получила своего премьер-министра?», – спросил Ахмадинуров.

Глава Башкирии в ответ на это отметил, что всегда «был сторонником того, чтобы любые кадровые вопросы решать последовательно, вдумчиво и аккуратно. Оценку работы правительства и оценку того, как Андрей Геннадьевич [Назаров] осуществляет управление я сегодня уже дал. Она довольно высокая. Поэтому давайте всему свое время».

ИСТОЧНИК KP.RU