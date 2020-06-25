2020-06-25T10:44:05+03:00
Общество

За сутки коронавирусом в Башкирии заболело 53 человека

С начала пандемии подтвердился 5121 случай COVID-19
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Коронавирус за сутки подтвердился у 53 человекКоронавирус за сутки подтвердился у 53 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией обновил региональную статистику. В Башкирии за сутки COVID-19 подтвердился у 53 жителей. За предыдущие 24 часа этот показатель составлял 57 зараженных. С начала пандемии в республике инфекция была диагностирована у 5121 человека.

За минувшие сутки выздоровевшими признали 69 пациентов (всего – 2643). Все тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат.

Официально от ковида в регионе никто не умирает более месяца. Этот показатель замер на отметке в 18 жертв. Последний летальный случай, зарегистрированный Минздравом, датирован 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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