2020-06-25T09:38:37+03:00
Происшествия

Молодая уфимка, воровавшая сотовые телефоны, попалась на камеру наблюдения

Девушка действовала по отлаженной схеме
Рустем АХУНОВ
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В Уфе поймали воровку, которая похищала сотовые телефоны в торговых центрах.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, на свое первое «дело» девушка решилась еще в конце мая. Тогда она стащила сотовый у фармацевта одной из аптек в спальном районе Уфы. Воодушевившись своим «успехом» дама решила еще раз провернуть трюк – на этот раз в крупном уфимском торговом центре. Дождавшись, пока продавец сети оптик отвлечется на клиента, девушка схватила с прилавка дорогой сотовый телефон и убежала. Камера видеонаблюдения, расположенная прямо над стойкой, засняла кражу.

Вскоре полицейским удалось поймать воровку. Она решила во всем признаться и добровольно отдала стражам порядка украденные телефоны. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Уфимка попалась на краже сотового телефона // 25.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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