2020-06-25T09:10:04+03:00
Общество

В Башкирии женщина обнаружила в пицце из ресторана доставки шелуху от семечек

Ресторан заморачиваться не стал и попытался уличить клиентку во лжи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В башкирском городе Салавате местная жительница обнаружила в пицце из ресторана доставки шелуху от семечек. По словам Анастасии, кожуру она заметила не сразу – только когда уже начала есть. Девушка попыталась разобраться в ситуации, однако директор доставки в решении проблемы особо заинтересован не был.

«Вместо того чтобы извиниться в разговоре по телефону смело предположил, что я не трезвая», – рассказала Анастасия корреспонденту «КП-Уфа». По словам девушки, представитель ресторана посчитал, что ее «целью было получить заказ бесплатно, и для этого она накидала туда мусор и обвинила в этом их».

Шелуха от семечек была обнаружена в пицце

Шелуха от семечек была обнаружена в пицце

Недовольная клиентка считает подобные обвинения оскорбительными. Она прислала видео, на котором можно заметить, что шелуха от семечек запеклась в сыре. По мнению Анастасии, подстроить ей такое было бы проблематично при всем желании.

Тем не менее девушка не планирует обращаться в надзорные ведомства: «У меня 37-я неделя беременности и немного не до этого. Вчера просто они меня прямо взбесили своим поведением. Я решила эту ситуацию придать огласке, город небольшой, пусть люди знают».

Жительнице Башкирии в пицце попалась шелуха от семечек // 25.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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