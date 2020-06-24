2020-06-24T18:00:54+03:00
Происшествия

«Закопайте этот морг»: на роковом озере в Башкирии погиб молодой отец

Тело мужчины извлекли из воды на глазах у толпы горожан
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На озере Светлое в Нефтекамске утром 23 июня случилась трагедия - утонул мужчина. Все произошло около четырех часов утра. По-видимому, молодой человек решил искупаться в городском водоеме, несмотря на предупреждающие знаки.

Тело мужчины спасатели обнаружили лишь спустя восемь часов. Его извлекли из воды на глазах шокированных прохожих.

Как стало известно «Комсомольской правде - Уфа», погибшим оказался местный житель - 27-летний Эльвир Я. По словам близких, мужчина был рабочим на местном заводе. У Эльвира остались жена и маленькая дочка.

Местные жители утверждают, что озеро, в котором утонул Эльвир, давно пользуется в городе дурной славой.

«Закопайте этот второй морг!», - возмущаются в комментариях горожане.

Тем не менее на такой шаг власти города идти пока не готовы - вокруг озера стоят знаки, предупреждающие о том, что купание здесь запрещено, и горожанам советуют не игнорировать их.

Тело погибшего вытащили из воды на глазах горожан

Тело погибшего вытащили из воды на глазах горожан

ИСТОЧНИК KP.RU

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