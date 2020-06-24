В Башкирии мужчина прикорнул у костра и получил смертельные ожоги
Вечером во вторник, 23 июня, на улице Набережная в Благовещенске вспыхнул пожар. Загорелся мусор на площади около одного квадратного метра. Судя по всему, на месте пожара было жилище бездомных.
42-летний мужчина получил тяжелые ожоги и был доставлен в реанимацию уфимского ожогового центра. К сожалению, спасти его врачам не удалось, несколько часов спустя он скончался.
В МЧС по Башкирии рассказали, что обгоревший матрас лежал слишком близко к месту разведения костра. По-видимому, это и привело к трагедии.
- Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - пояснили в ведомстве.
Точную причину определит дознаватель.
ИСТОЧНИК KP.RU