В Башкирии мужчина прикорнул у костра и получил смертельные ожоги

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:17:33+03:00

Его матрас находился слишком близко к огню

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Вечером во вторник, 23 июня, на улице Набережная в Благовещенске вспыхнул пожар. Загорелся мусор на площади около одного квадратного метра. Судя по всему, на месте пожара было жилище бездомных.

42-летний мужчина получил тяжелые ожоги и был доставлен в реанимацию уфимского ожогового центра. К сожалению, спасти его врачам не удалось, несколько часов спустя он скончался.

В МЧС по Башкирии рассказали, что обгоревший матрас лежал слишком близко к месту разведения костра. По-видимому, это и привело к трагедии.

- Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - пояснили в ведомстве.

Точную причину определит дознаватель.

ИСТОЧНИК KP.RU