2020-06-24T15:46:35+03:00
Политика

СМИ: кандидатуру Зульфии Гайсиной на должность омбудсвумен Башкирии могут не согласовать

По версии журналистов, кандидатуру политика могут отозвать.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Фото: личная страница ГайсинойФото: личная страница Гайсиной
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В Башкирии продолжаются споры вокруг фигуры нового уполномоченного по правам человека. Ранее пресс-служба регионального парламента сообщала, что основным претендентом на должность является правозащитница Зульфия Гайсина. Однако местные журналисты сообщают, что ее кандидатуру до сих пор не согласовали.

На сайте ProUfu.ru сегодня была опубликована статья, автор которой утверждает, что кандидатуру Гайсиной отзовут. На это, по версии журналистов, есть две причины. Первая — недовольство общественников, вторая — высказывания Зульфии в эпоху, когда та активно занималась политикой.

Издание отмечает, что окончательного решения вопроса до сих пор нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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