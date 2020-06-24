2020-06-24T15:00:29+03:00
Общество

На Башкирию обрушится непогода

Холодно и дождливо будет в регионе в ближайшие дни
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Башкирии в ближайшие сутки ухудшится. Об этом предупреждают в МЧС по Башкирии. Согласно опубликованному на сайте ведомства прогнозу, завтра, 25 июня, в республике будут идти дожди, а ночью в южных районах Башкирии ожидаются грозы.

Вдобавок к этому усилится ветер. Он будет северным с порывами 7-12 метров в секунду, а местами и до 17-ти. В целом по региону будет прохладно: ночью температура опустится до +5 градусов, на севере и в горах до +2. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах +12,+17 градусов.

При этом на юге и востоке республики сохраняется чрезвычайный пятый класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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