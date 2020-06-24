2020-06-24T18:43:14+03:00
Общество

Фидан Гафаров стал почетным гражданином Уфы

Регалии артисту вручили в мэрии города
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Известный певец Фидан Гафаров получил звание почетного гражданина Уфы. Нагрудный знак, диплом и удостоверение ему вручили председатель Совета Валерий Трофимов и глава города Ульфат Мустафин.

В мэрии Уфы рассказали, что Гафаров стал почетным гражданином еще в марте, но из-за режима самоизоляции вручить ему регалии тогда не представлялось возможным - заседания были дистанционными. Теперь же знаменитый артист смог получить их лично в числе других почетных граждан - Митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и Заслуженного строителя России и Башкирии Рабиса Салихова.

Фидан Гафаров поблагодарил уфимцев и депутатов за высокую оценку его творчества и пообещал "впредь работать и творить на благо нашего родного башкирского искусства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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