Послабления в режиме самоизоляции в Башкирии: что изменится с 29 июня

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:42:54+03:00

С понедельника, 29 июня, в республике начинается новый этап режима самоизоляции

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Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме самоизоляции. С 29 июня власти региона разрешают некоторые массовые мероприятия. Организаторы будут обязаны соблюдать правила социального дистанцирования.

Что же изменится с 29 июня:

1. Если раньше были запрещены все массовые мероприятия свыше 50 человек, то теперь этот запрет действует только на события, которые организованы частными лицами. Мероприятия, организованные государственными или муниципальными органами, теперь разрешены. Таким образом, в Уфе можно будет проводить крупные форумы.

2. Отменяется рекомендация не посещать церкви, мечети, синагоги и другие религиозные учреждения.

3. Отменяется рекомендация не выезжать из города с туристическими целями.

При этом религиозные учреждения обязаны соблюдать правила гигиены и рекомендации Роспотребнадзора. Посещать мечети и церкви одновременно могут не больше, чем 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU