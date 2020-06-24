57 случаев коронавируса выявили в Башкирии за сутки

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:53:36+03:00

Почти сто человек за тот же период выздоровели

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За минувший день, 23 июня, в Башкирии выявили 57 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это больше, чем днем ранее, когда вирус выявили у 52 человек. Сейчас в регионе общее число заразившихся превысило пять тысяч человек - 5068. Данных по тяжелым случаям и количеству больных на ИВЛ пока не поступало.

При этом за сутки еще 92 человека были признаны выздоровевшими - их отпустили по домам.

Число летальных исходов не изменилось. Covid-19 стал официальной причиной смерти 18 жителей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU