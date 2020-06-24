В Башкирии 32-летний байкер покалечился, врезавшись в «Киа Рио»
В Мелеузе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дорожный инцидент случился вчера, 23 июня, около пяти часов вечера на улице Гагарина.
По предварительной версии, 60-летний водитель «Киа Рио» собирался повернуть налево и не уступил дорогу встречного мотоциклу «Сузуки», как того требуют правила дорожного движения. В итоге 32-летний байкер врезался в иномарку и получил травмы. По факту аварии начато разбирательство.
В ГИБДД республики добавляют, что всего за вторник, 23 июня, в регионе зафиксировали 10 аварий, в которых пострадали 11 человек, а также задержали 39 нетрезвых водителей.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU