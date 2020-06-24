2020-06-24T10:11:39+03:00
Происшествия

В Башкирии 32-летний байкер покалечился, врезавшись в «Киа Рио»

Водитель иномарки, предположительно, не уступил ему дорогу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

В Мелеузе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дорожный инцидент случился вчера, 23 июня, около пяти часов вечера на улице Гагарина.

По предварительной версии, 60-летний водитель «Киа Рио» собирался повернуть налево и не уступил дорогу встречного мотоциклу «Сузуки», как того требуют правила дорожного движения. В итоге 32-летний байкер врезался в иномарку и получил травмы. По факту аварии начато разбирательство.

В ГИБДД республики добавляют, что всего за вторник, 23 июня, в регионе зафиксировали 10 аварий, в которых пострадали 11 человек, а также задержали 39 нетрезвых водителей.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
57 случаев коронавируса выявили в Башкирии за сутки
В Башкирии 32-летний байкер покалечился, врезавшись в «Киа Рио»
У чиновницы из Уфы изъяли элитный внедорожник
В Башкирии нашли опасный сорняк
Жителя Башкирии зарезали на крыльце собственного дома
Верховный суд Башкирии лишил званий и отправил в колонию экс-полицейских, осужденных за пытки
Житель Башкирии забил до смерти знакомого черенком от лопаты
В Башкирии тела матери и сына месяц пролежали в закрытой квартире
Екатерина Кудряшова назначена региональным директором Билайн в Центральном регионе
В Башкирии задержана банда из шестерых вымогателей-рецидивистов
В Башкирии обнаружено тело трехмесячного младенца
«Перешел на новый уровень»: мстительный житель Башкирии мучает бывшую извращенным сталкингом
В Уфе подписано соглашение с ведущим ВУЗОМ!
Какая погода будет в Башкирии завтра, 24 июня
Минздрав Башкирии рассказал, нужно ли проходить медосмотр первоклашкам в условиях пандемии COVID-19
В Уфе около многоэтажки обнаружен труп женщины
В Уфе прошла защита магистерских диссертаций по программе двойных дипломов УГНТУ
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ГК «Первый Трест» объявляет первый в Уфе международный конкурс на лучший дизайн-проект
Депутаты башкирского парламента внесут поправки в закон об охоте
Международный форум урбанистики - «Территория развития»
Очередное смертельное ДТП произошло в Башкирии: при столкновении двух авто погиб мужчина
На руководящих постах уфимской мэрии произошли кадровые перестановки
В Уфе провели Онлайн-брифинг по вопросам приема в ведущий ВУЗ
Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов уходит в отставку по собственному желанию
В Уфе пройдет бесплатный кинопоказ под открытым небом
В Башкирии за сутки коронавирусом заболело 52 человека, общее число зараженных достигло пяти тысяч
«Мы перевалили психологическую отметку»: безработными в Башкирии числятся 80 тысяч человек