В Башкирии 32-летний байкер покалечился, врезавшись в «Киа Рио»

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:11:39+03:00

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В Мелеузе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дорожный инцидент случился вчера, 23 июня, около пяти часов вечера на улице Гагарина.

По предварительной версии, 60-летний водитель «Киа Рио» собирался повернуть налево и не уступил дорогу встречного мотоциклу «Сузуки», как того требуют правила дорожного движения. В итоге 32-летний байкер врезался в иномарку и получил травмы. По факту аварии начато разбирательство.

В ГИБДД республики добавляют, что всего за вторник, 23 июня, в регионе зафиксировали 10 аварий, в которых пострадали 11 человек, а также задержали 39 нетрезвых водителей.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU