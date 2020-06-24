2020-06-24T09:10:53+03:00
Общество

У чиновницы из Уфы изъяли элитный внедорожник

Женщина не смогла объяснить, откуда взяла деньги на такое авто
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Ксения КОРЯКИНА
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Судебные приставы изъяли у муниципальной служащей из Уфы "Ауди Q7". Элитная иномарка была задекларирована женщиной как совместно нажитое имущество наряду с квартирой. Однако проверка доходов и расходов семьи выявила несоответствия.

В пресс-службе УФССП по Башкирии уточнили, что стоимость машины в несколько раз превышала совокупный доход четы чиновников за несколько лет. Объяснить, откуда взялись деньги на такой автомобиль, семья не смогла, поэтому авто решено было изъять как незаконно приобретенное.

Судебные приставы межрайонного отдела, сотрудники прокуратуры Калининского района и главка МВД по Башкирии явились к чиновнице и забрали иномарку в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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