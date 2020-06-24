В Башкирии нашли опасный сорняк

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:20:07+03:00

Владельца участка, где он разросся, привлекли к ответственности

Изменить размер текста: A A

Владельца участка в Альшеевском районе Башкирии привлекли к административной ответственности. Мужчина допустил разрастание на его земле опасного сорняка. Карантинное растение приметил местный житель, после чего обратился в соответствующий отдел Управления Россельхознадзора.

В начале мая на участок явились проверяющие. Они обнаружили, что 647 "квадратов" земли не обрабатывались и заросли сорной травой. Специалисты собрали образцы растительности и передали в референтный центр для идентификации.

- По результатам заключения о карантинном фитосанитарном состоянии от 3 июня 2020 года подтверждено зарастание участка карантинном сорным растением - амброзией трехраздельной, - гласит сообщение на сайте Россельхознадзора по Башкирии.

Собственнику участка с сорняками грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU