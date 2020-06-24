В Башкирии нашли опасный сорняк
Владельца участка в Альшеевском районе Башкирии привлекли к административной ответственности. Мужчина допустил разрастание на его земле опасного сорняка. Карантинное растение приметил местный житель, после чего обратился в соответствующий отдел Управления Россельхознадзора.
В начале мая на участок явились проверяющие. Они обнаружили, что 647 "квадратов" земли не обрабатывались и заросли сорной травой. Специалисты собрали образцы растительности и передали в референтный центр для идентификации.
- По результатам заключения о карантинном фитосанитарном состоянии от 3 июня 2020 года подтверждено зарастание участка карантинном сорным растением - амброзией трехраздельной, - гласит сообщение на сайте Россельхознадзора по Башкирии.
Собственнику участка с сорняками грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU