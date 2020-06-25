Бульвар Дмитрия Хворостовского появится в Уфе
В Демском районе Уфы появятся сразу две новые улицы - улица Генерала Ишбулатова и бульвар Дмитрия Хворостовского. Названия для них утвердили на заседании городского Совета, которое прошло вчера, 23 июня.
Увековечить имя знаменитого оперного баритона Дмитрия Хворостовского предложили сами уфимцы. В пресс-службе Горсовета напомнили, что певец много раз выступал в башкирской столице, в том числе давал благотворительный концерт в помощь больным детям.
Имя же Хаджи-Ахмета Ишбулатова тесно связано с историей республики. Его потомки до сих пор живут в Уфе. Правнучка генерала Ирина Ижбулатова отметила, что ее предок был не только военным, но и выделял деньги гимназиям, нанимал для них лучших преподавателей.
Кроме этих двух улиц на карте Уфы в скором времени появятся улицы Зимняя, Подсолнечная, Пихтовая, Волонтеров, переулки Желанный, Кварцевый, Атласный и много других топонимов.
ИСТОЧНИК KP.RU