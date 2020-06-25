2020-06-24T19:37:41+03:00
Общество

Бульвар Дмитрия Хворостовского появится в Уфе

Депутаты городского Совета определили названия для новых уфимских улиц
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Оперный баритон неоднократно выступал в Уфе, в том числе давал благотворительный концертОперный баритон неоднократно выступал в Уфе, в том числе давал благотворительный концертФото: Анатолий МЕЛИХОВ
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В Демском районе Уфы появятся сразу две новые улицы - улица Генерала Ишбулатова и бульвар Дмитрия Хворостовского. Названия для них утвердили на заседании городского Совета, которое прошло вчера, 23 июня.

Увековечить имя знаменитого оперного баритона Дмитрия Хворостовского предложили сами уфимцы. В пресс-службе Горсовета напомнили, что певец много раз выступал в башкирской столице, в том числе давал благотворительный концерт в помощь больным детям.

Имя же Хаджи-Ахмета Ишбулатова тесно связано с историей республики. Его потомки до сих пор живут в Уфе. Правнучка генерала Ирина Ижбулатова отметила, что ее предок был не только военным, но и выделял деньги гимназиям, нанимал для них лучших преподавателей.

Кроме этих двух улиц на карте Уфы в скором времени появятся улицы Зимняя, Подсолнечная, Пихтовая, Волонтеров, переулки Желанный, Кварцевый, Атласный и много других топонимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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