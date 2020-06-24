2020-06-24T11:38:59+03:00
Общество

В Уфе движение транспорта в районе Телецентра ограничат на два дня

Схема движения автобусов будет изменена
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: администрация УфыФото: администрация Уфы
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Возле уфимского Телецентра на два дня изменится схема движения. Как сообщили в городской мэрии, 25 и 26 июня здесь будут проходить мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, который отмечался в минувшее воскресенье, 21 июня. Движение транспорта будет ограничено с 9 утра до 13.00 дня в четверг и с 13.00 до 17.00 в пятницу. Перекрыт будет участок улицы Заки Валиди от Советской до Гафури, спуск к этнопарку "Ватан" и подъезд к отелю Hilton Garden.

Общественный транспорт на время мероприятий пустят по объездным маршрутам.

Власти города просят горожан относиться к ограничениям с пониманием и продумывать маршрут своего движения наперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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