В Уфе движение транспорта в районе Телецентра ограничат на два дня
Возле уфимского Телецентра на два дня изменится схема движения. Как сообщили в городской мэрии, 25 и 26 июня здесь будут проходить мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, который отмечался в минувшее воскресенье, 21 июня. Движение транспорта будет ограничено с 9 утра до 13.00 дня в четверг и с 13.00 до 17.00 в пятницу. Перекрыт будет участок улицы Заки Валиди от Советской до Гафури, спуск к этнопарку "Ватан" и подъезд к отелю Hilton Garden.
Общественный транспорт на время мероприятий пустят по объездным маршрутам.
Власти города просят горожан относиться к ограничениям с пониманием и продумывать маршрут своего движения наперед.
ИСТОЧНИК KP.RU