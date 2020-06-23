Верховный суд Башкирии лишил званий и отправил в колонию экс-полицейских, осужденных за пытки

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:01:08+03:00

Сами бывшие сотрудники МВД свою вину так и не признали

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Накануне Верховный суд Башкирии изменил приговор бывшим сотрудникам полиции, ранее осужденным за пытки. По приговору Янаульского районного суда они были признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам суда, в конце 2015 года сотрудники МВД задержали мужчину и обвинили его в разбойном нападении, завладением автомобилем и хищении мобильного телефона. Они привезли в отдел полиции и потребовали признаться в преступлении. Получив отказ, полицейские стали его пытать: били по голове и телу, связали и подвесили на час между столами на перекладине. Время от времени они били мужчину электрошокером.

Когда сотрудники полиции поняли, что признания добиться не удается, несчастного отпустили. Он написал заявление в правоохранительные органы, началось следствие.

В суде обвиняемые экс-полицейские свою вину так и не признали, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Верховный суд Башкирии приговорил экс-подполковника и бывшего старшего лейтенанта полиции к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил офицерских званий. Также им запрещено работать в правоохранительных органах в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU