2020-06-23T18:35:49+03:00
Происшествия

Житель Башкирии забил до смерти знакомого черенком от лопаты

Накануне подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в Салавате в полицию позвонили садоводы из СНТ №21 «БЭМ» и сообщили, что нашли тело 41-летнего мужчина с признаками насильственной смерти. Вскоре следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря грамотным следственным мероприятиям совместно с полицейскими, сотрудники следкома установили причастность к преступлению 56-летнего жителя Салавата. В итоге он под тяжестью доказательств признался в убийстве и оформил явку с повинной.

По версии следствия, мужчины вместе распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Хозяин дома стал избивать своего гостя, затем схватился за топор и нанес им несколько ударов. Потом в ход пошел черенок от лопаты, с помощью которого нетрезвый хозяин нанес знакомому множество ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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