Жителя Башкирии зарезали на крыльце собственного дома

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Янаульского района Башкирии местного жителя зарезали на крыльце собственного дома. Тело 52-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки 20 июня заметили односельчане. Об этом рассказал источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Сотрудники отдела уголовного розыска в тот же день смогли найти предполагаемого убийцу. Им оказался 55-летний сосед погибшего. Задержанный в момент поимки находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину на время разбирательства оставили под стражей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. К материалам приобщено орудие убийства – нож.

ИСТОЧНИК KP.RU