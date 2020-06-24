Жителя Башкирии зарезали на крыльце собственного дома
В селе Янаульского района Башкирии местного жителя зарезали на крыльце собственного дома. Тело 52-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки 20 июня заметили односельчане. Об этом рассказал источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.
Сотрудники отдела уголовного розыска в тот же день смогли найти предполагаемого убийцу. Им оказался 55-летний сосед погибшего. Задержанный в момент поимки находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину на время разбирательства оставили под стражей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. К материалам приобщено орудие убийства – нож.
ИСТОЧНИК KP.RU