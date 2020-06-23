В Башкирии задержана банда из шестерых вымогателей-рецидивистов

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:26:00+03:00

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В башкирском городе Октябрьском была задержана банда вымогателей. В нее входили шесть человек. В поимке преступников участвовали сотрудники сразу нескольких правоохранительных ведомств: угрозыск, отряд специального назначения, следственное управление и УФСБ республики.

Как сообщает собственный источник "КП-Уфа", в преступную группировку входили шесть человек в возрасте от 19 до 51 года. Большая часть из них – из Уфы. Все, кроме самого молодого, ранее уже были судимы, причем чаще всего по наркотическим статьям. В «послужном списке» некоторых участников банды значатся обвинения в хулиганстве, незаконном хранении оружия и изнасилования.

Впоследствии злоумышленники решили перейти на вымогательства. Их жертвами стали как минимум четыре жителя Октябрьского, половина из которых предприниматели. В общей сложности преступники смогли «отжать» 205 тысяч рублей. В отношении обвиняемых было возбуждено четыре уголовных дела. Им избрали меры в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU