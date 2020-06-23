2020-06-23T15:12:27+03:00
Общество

Какая погода будет в Башкирии завтра, 24 июня

Синоптики дали прогноз на выходной день
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии будет переменная облачность, возможны дождиВ Башкирии будет переменная облачность, возможны дожди
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Завтрашний день, 24 июня, объявлен выходным по всей России. Синоптики Башгидромета рассказали, можно ли будет провести его на свежем воздухе.

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется переменная облачность. Грядущей ночью существенных осадков не ожидается. А вот днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северный с переходом на западный. Его скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 17.

Температура воздуха ночью составит +7, +12° (в горных районах столбик термометра опустится до +2°). Днем заметно потеплеет – до +19, +24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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