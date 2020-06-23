2020-06-23T15:47:51+03:00
Происшествия

«Перешел на новый уровень»: мстительный житель Башкирии мучает бывшую извращенным сталкингом

Девушка попросила совета у жителей города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: инстаграмфото: инстаграм
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Житель башкирского города Нефтекамска после разрыва с возлюбленной решил превратить ее жизнь в сущий ад. Сначала он, как это часто бывает, названивал и писал ей смс-ки. Когда бывшая девушка заблокировала его, он стал использовать другие номера. Поняв, что такой способ вернуть любовь уже не сработает, молодой человек отчаялся и начал мстить своеобразным способом. Подробнее об этом девушка рассказала в социальных сетях.

«Я уже давно в отношениях, а бывший теперь перешел на новый уровень, – написала горожанка. – Теперь он как напьётся [справляет нужду] под балконом, портит мой автомобиль (разбивает лобовое [стекло] и снимает зеркала заднего вида). Может, его в дурку пора закрыть?!»

В комментариях к публикации девушке предложили обратиться в полицию: «там уже решат, куда закрыть. Тем более тут мало того, что хулиганство, но ещё и порча чужого имущества».

Справка КП:

Сталкинг - навязчивое преследование человека против его воли. Самые популярные приемы сталкеров - постоянные звонки, вручение неприятных подарков, выслеживание, угрозы и запугивание. Чаще всего жертвами сталкеров становятся звезды, но иногда нежелательный поклонник может появиться и у вполне ординарного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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