Минздрав Башкирии рассказал, нужно ли проходить медосмотр первоклашкам в условиях пандемии COVID-19

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:21:03+03:00

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В Башкирии первоклашки смогут пройти медицинский осмотр, несмотря на пандемию коронавируса. Тем не менее процедура не является обязательным условиям для обучения в школе.

«…но пройти медицинский осмотр все-таки желательно. Он у нас проходит планово, по предварительной записи. Медицинский осмотр в первую очередь направлен как на самого учащегося, так и, конечно же, на его родителей, которые будут понимать, какой уровень физической нагрузки нужно даваться, какие есть факторы риска и правильно ли идет развитие ребенка», – объяснил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время брифинга по ситуации с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU