2020-06-23T13:38:40+03:00
Происшествия

В Уфе около многоэтажки обнаружен труп женщины

У горожанки были характерные для падения с высоты повреждения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инцидент произошел днем 20 июняИнцидент произошел днем 20 июня
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В Уфе около многоэтажки по улице Айской был обнаружен труп 77-летней женщины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Днем 20 июня тело пенсионерки заметили жильцы 24-этажного дома. Они вызвали полицейских. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили на погибшей повреждения, характерные для падения с высоты. Они также выяснили, что пожилая женщина проживала как раз в той самой высотке, возле которой лежало ее тело.

Тело пенсионерки было направлено на судмедэкспертизу. Известно, что с места была изъята видеозапись – по всей видимости, камера зафиксировала последние минуты жизни уфимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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