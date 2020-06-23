Депутаты башкирского парламента внесут поправки в закон об охоте

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:50:31+03:00

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Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии намерены внести поправки в законы об охоте и животном мире. Новации установят особенности любительской и спортивной охоты на животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, законопроект нацелен на то, чтобы охота велась преимущественно в охотничьих хозяйствах. То есть на территориях, «где создаются необходимые условия, ведется целенаправленная работа по разведению животных для охоты».

Мера должна поспособствовать сбережению биоресурсов и сокращению охоты за пределами охотничьих хозяйства. Такая практика, отметил Толкачев, активно используется в европейских странах.

Законопроект предполагает, что в полувольные условия могут помещаться животные, изъятые из среды обитания и находящиеся в собственности юрлиц и предпринимателей. Последние, в свою очередь, должны содержать и разводить животных на основании соответствующих разрешений. Помимо этого, норма регламентирует правовую базу в области охраны и использования объектов животного мира в искусственно созданной среде. В отношении таких животных пересматриваются лимиты на добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU