В Уфе пройдет бесплатный кинопоказ под открытым небом
Пока кинотеатры остаются закрытыми, главная концертная площадка республики – ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) решила организовать кинотеатр под открытым небом – показы будут проходить прямо на площади перед концертным залом. У горожан появится возможность посмотреть российское кино и увидеть уже полюбившиеся ленты в необычном формате прямо в центре Уфы.
Первый показ состоится уже 24 июня и будет бесплатным. В честь Парада Победы организаторы покажут фильм на военную тематику – «Сестренка» Александра Галибина по повести классика башкирской литературы Мустая Карима «Радость нашего дома».
Сбор гостей в 21.00, начало сеанса в 22.00. Количество мест ограниченно, поэтому необходимо забронировать места заранее по телефону: +7-919-612 -40-49. Автомобили без брони на показ допущены не будут. В рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции зрители обязаны находиться в своих автомобилях. Кроме того, им понадобятся машины с радиоприемником – звуковая дорожка будет транслироваться в авто, так показы станут безопасным для здоровья.
Информацию о следующих показах и фильмах можно узнать на официальном сайте и в социальных каналах ГКЗ «Башкортостан».
ИСТОЧНИК KP.RU