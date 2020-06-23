В Уфе сорвавшаяся с десятого этажа 3-летняя девочка скончалась в реанимации

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:17:58+03:00

Девочку успели госпитализировать в реанимацию, но было уже поздно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Орджоникидзевском районе Уфы трехлетняя девочка упала с десятого этажа и скончалась на больничной койке. По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку.

По данным правоохранителей, трагический инцидент произошел вечером 5 июня. Взрослые оставили девочку без присмотра, она самостоятельно залезла на подоконник и выпала из открытого окна. Малышку успели госпитализировать, но было уже поздно. Она скончалась в реанимации от множественных переломов и разрывов внутренних органов.

В июне текущего года было зафиксировано пять подобных несчастных случаев. К смертельному исходу привел только один.

«В большинстве случаев это дети в возрасте от 1 до 7 лет, которые используя различные предметы мебели забираются на подоконник и опираясь чаще всего на москитную сетку выпадают вместе с ней из окна», – рассказали в СК РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU