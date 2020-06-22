2020-06-22T19:32:35+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии в жуткой аварии с участием автобуса погиб человек, пострадали трое

ДТП произошло в Мишкинском районе республики
Эльвина АПАРИНА
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Удар был такой силы, что легковушку смяло настолько, что от нее ничего не осталось.Удар был такой силы, что легковушку смяло настолько, что от нее ничего не осталось.
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Сегодня 22 июня в Мишкинском районе Башкирии на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка рядом с населенным пунктом Чебыково произошла жуткая авария.

Как передали в МЧС по РБ, на мосту через реку Шады, который находится на ремонте с реверсивным движением, столкнулись сразу три автомобиля: фура «Скания», «Киа Оптима» и автобус «Нефаз». Удар был такой силы, что легковушку смяло настолько, что от нее ничего не осталось. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

В автобусе находились три человека вместе с водителем

В автобусе находились три человека вместе с водителем

К сожалению, не обошлось без погибших – в ДТП погиб один человек, пострадали трое, в том числе двое детей (пассажиры легковушки). В автобусе находились три человека вместе с водителем.

- Сотрудники МЧС произвели деблокирование зажатых пассажиров и осуществляют поддежуривание в целях недопущения возгорания топлива в автоцистерне Скания во время перелива, - сообщили в ведомстве.

Известно, что организован объезд через Чебыково-Бекшиково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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