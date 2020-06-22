В Уфе открылся памятник «Землякам, ушедшим на фронт»

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:05:36+03:00

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Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби на площадке перед железнодорожным вокзалом Уфы открылся мемориал «Землякам, ушедшим на фронт». Скульптурная композиция состоит из девяти фигур, которые изображают проводы на фронт в 1941 году.

На создание памятника ушло более двух лет. Над ним работал коллектив под руководством скульптора Вадима Кириллова. Автором идеи стал вице-премьер правительства Андрей Назаров.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, участвовавшего в церемонии открытия, место под для памятника было выбрано не случайно. «Отсюда под марш «Прощание славянки» на фронт уходили сотни тысяч наших земляков».

ИСТОЧНИК KP.RU