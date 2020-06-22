«Как будто разложился человек»: в Уфе 80-летняя женщина вынуждена жить в захламленной квартире без света, воды и газа

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Член совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина рассказала о 80-летней уфимке, которая вынуждена жить в захламленной мусором квартире без света, воды и газа. По словам общественницы, пенсионерка проживает в доме №64 по улице Адмирала Ушакова.

«Со слов соседей, бабушка вынуждена справлять нужду в банки, которые периодически лопаются на лестничной площадке, когда бабушка пытается вынести их на улицу. В итоге вонь и вся грязь по всему подъезду», – написала Маулимшина в соцсетях.

Пожилая женщина захламила собственное жилище мусором с помойки, часть из которого начала гнить. На прикреплённой записи можно заметить, что пробираться сквозь хлам, разбросанный по жилище, крайне затруднительно. К тому же в доме стоит жуткий запах – «как будто разложился человек», как охарактеризовали его общественники.

«На прошлой неделе бабушка всю неделю жила на улице на лавочке, так как потеряла ключи от квартиры. На шестой день соседи добились того, чтобы МЧС вскрыло замки и пустило бабушку домой. Вот только с тех пор они не видели бабушку и боятся того, что она могла умереть внутри запертой квартиры», – добавила Маулимшина.

По ее словам, она с коллегами оставила сообщение в полицию. Известно, что у бабушки – зовут ее, к слову, Валентина, – в Уфе проживает родная дочь. Однако женщина категорически отказываются забирать мать к себе или хотя бы оплатить коммунальные услуги, несмотря на то, что квартира записана как раз-таки на имя дочери.

В Уфе женщина вынуждена жить без воды, газа и света // 22.06.

ИСТОЧНИК KP.RU