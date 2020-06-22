«Взял палку и побежал на дорогу»: главный гаишник Башкирии о первом рабочем дне

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:53:09+03:00

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В беседе с корреспондентом «КП – Уфа» Динар Гильмутдинов вспомнил свой первый рабочий день в ГИБДД. Судя по его историям, главный гаишник республики еще в молодости был инициативным парнем.

- Первый рабочий день – прихожу в ГИБДД стажером, дали повязку дружинника мне, и пошли мы работать на улицу. Мой двоюродный брат тоже работал инспектором ГИБДД, я уже понимал, что нужно делать. Поэтому палку взял и быстро побежал на дорогу останавливать машины. А он говорит мне: «Ты что делаешь, Динар! Куда под колеса лезешь? Сейчас задавят тебя!». Раньше, конечно, такого потока машин не было, но брат все равно перепугался. Этот момент я четко запомнил. Еще помню один случай – в Уфе первая штраф-стоянка появилась, и задержали мы пьяного тракториста на Т-16. Так вот, транспорт его надо перегнать на спецстоянку, а ехать некому, эвакуаторов в помине не было. По рации кричат «Кто умеет управлять этим трактором?», я кричу по рации «Я, я!». Поехал, отогнал на стоянку, зима была, 1992 год, - вспоминает Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU