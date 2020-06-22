2020-06-22T14:57:00+03:00
Происшествия

В Башкирии зафиксирована сейсмическая активность

Подземные толчки регистрировались в течение трех дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Незначительные толчки были зафиксированы на севере БашкирииНезначительные толчки были зафиксированы на севере Башкирии
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На севере Башкирии была зафиксирована сейсмическая активность. Подземные толчки начали регистрировать 18 июня. С некоторой периодичностью они продолжались в течение трех последующих дней. Об этом сообщает сайт cheltv.ru.

Отмечается, впрочем, что магнитуда толчков составляла всего 2,3 балла по шкале Рихтера, поэтому аномалия не доставила жителям беспокойства. Минимальные колебания были заметны только на верхних этажах высоток.

Дрожь земли, помимо Башкирии, так же затронула Челябинскую и Оренбургскую области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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