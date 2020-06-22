Прокуратура Башкирии выявила в ГИБДД коррупцию: к ответственности привлечены 13 инспекторов

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:28:00+03:00

В доход государства было обращено имущество на сумму в 16,5 млн рублей

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Прокуратура Башкирии выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Управлении ГИБДД республики. Всего к ответственности было привлечено 13 сотрудников.

Так, правоохранительное ведомство выяснило, что старший госинспектор дорожного надзора помогал жителю города Салавата скрывать факты административных правонарушений. Взамен тот давал гаишнику безвозмездно пользоваться своим автомобилем. Помимо этого, сотрудник ГИБДД продал машину, признанную вещественным доказательством по уголовному делу. По требованию прокуратуры полицейского уволили из органов в связи с утратой доверия.

Под проверку надзорного ведомства попал еще с десяток сотрудников ГИБДД. Одни скрывали покупки домов и квартир, другие – сдачу в аренду земельных участков под сельскохозяйственную деятельность.

Прокуратура в судебном порядке смогла забрать у недобросовестных гаишников в доход государства четыре квартиры, земельные участки и семь автомобилей. Среди них был КАМАЗ и машина бизнес-класса, приобретенных экс-начальником регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Туймазинскому району. Общая стоимость имущества превысила 16,5 млн рублей.

«Всего по представлению прокуратуры республики к дисциплинарной ответственности привлечены 13 сотрудников полиции», – рассказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU