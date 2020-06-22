Мать пропавшего в Башкирии ребенка привлекут к ответственности по уголовной статье

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:12:22+03:00

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На мать шестилетнего ребенка из Башкирии, который ушел из дома и провел под открытым небом два дня, завели уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Напомним, речь идет об истории, которая произошла в начале июня текущего года. 5 числа ребенок ушел из дома в селе Урмантау (Салаватский район) и пропал без вести. Спустя двое суток его обнаружили в семи километрах от дома, на берегу реки Юрюзань. Он был жив, но обезвожен и обкусан клещами. Мальчика доставили в больницу, где он находится до сих пор. Параллельно с этим прокуратура проверяла жилищные условия, в которых жил малыш, и его родителей.

«Проверка показала, что ребенок с детства страдал тяжелым поражением центральной нервной системы, глубоко отставал в развитии и фактически не мог разговаривать. Мать ребенка злоупотребляла алкоголем, самоустранилась от его ухода и лечения», – рассказали в правоохранительном ведомстве. По материала этой проверки было возбуждено уголовное дело.

От прокуратуры досталось не только матери мальчика, но и должностным лицам ряда ведомств – полицейским, соцработникам из опеки и сотрудникам центральной районной больницы. Они, как сообщает правоохранительное ведомство, не смогли своевременно выявить ребенка, который находился в опасной жизненной ситуации. В адрес органов системы профилактики были внесены представления об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU