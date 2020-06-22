2020-06-22T12:44:24+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии посадили на три года за призыв к терроризму в соцсетях

Противозаконные материалы он размещал на своей странице «ВКонтакте»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина призывал к терроризму "ВКонтакте"Мужчина призывал к терроризму "ВКонтакте"Фото: Анастасия Осипова
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Жителя башкирского города Янаула приговорили к реальному сроку за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ республики.

В силовом ведомстве сообщили, что 30-летний мужчина пропагандировал терроризм на своей странице «ВКонтакте». Он публиковал видео, на кадрах которых демонстрируются боевые действия с участием международной террористической организации. Кроме того, осужденный показывал и комментировал широкому кругу лиц фотографии и другие видеозаписи, на которых идеология терроризма представлялась в привлекательном свете.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к трем годам заключения в колонии общего режима. Свою вину осужденный признал и раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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