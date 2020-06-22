Жителя Башкирии посадили на три года за призыв к терроризму в соцсетях
Жителя башкирского города Янаула приговорили к реальному сроку за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ республики.
В силовом ведомстве сообщили, что 30-летний мужчина пропагандировал терроризм на своей странице «ВКонтакте». Он публиковал видео, на кадрах которых демонстрируются боевые действия с участием международной террористической организации. Кроме того, осужденный показывал и комментировал широкому кругу лиц фотографии и другие видеозаписи, на которых идеология терроризма представлялась в привлекательном свете.
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к трем годам заключения в колонии общего режима. Свою вину осужденный признал и раскаялся.
ИСТОЧНИК KP.RU