2020-06-22T12:00:17+03:00
Общество

В Башкирии повысят сумму сертификатов для переболевших COVID-19 медиков, полицейских и соцработников

Сейчас бесплатная путевка оценивается 2200 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии повысят суммы сертификатов на бесплатные путевки в санатории для медиков, полицейских и соцработников, переболевших коронавирусом из-за службы. Соответствующее поручение правительству дал глава республики Радий Хабиров во время онлайн-оперативки в правительстве.

По данным министра труда и соцзащиты населения региона Ленары Ивановой, стоимость таких сертификатов оценивается в 2200 рублей, их срок рассчитан на 14 дней.

«Сами уже эти люди смогут выбрать санаторий, где удобно и когда удобно, используя время своего отпуска. Общее количество [сертификатов] мы брали из расчета 1000 человек. На сегодняшний день 500 медиков и 33 социальных работника», – сказала чиновница.

В свою очередь Радий Хабиров отметил, что из «этих 2200 [рублей] сухая путевка получается. Это только проживание и питание, а всевозможные процедуры они дополнительно обязаны [платить]». Он предложил увеличить пределы исходной суммы – «думаю, мы не обеднеем от этого».

ИСТОЧНИК KP.RU

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