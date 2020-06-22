2020-06-22T11:46:20+03:00
Общество

Депутаты башкирского парламента введут штрафы для водителей за растаскивание грязи по улицам

Гражданам придется раскошелиться на сумму от 500 до 1000 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутаты башкирского парламента намерены ввести на ближайшем пленарном заседании новые штрафы. Они касаются «растаскивания» грязи по дорогам.

«Нередко можно наблюдать, как грузовики едут по городу и из-за отсутствия тента или неаккуратной погрузки из них валятся мусор, песок, цемент, – пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Также машины выезжают со строек, мест проведения иных земляных работ с немытыми колесами, «растаскивают» грязь по улицам». Сюда же, по словам парламентария, относится слив топлива и мойка авто в не предназначенных для этого местах. По словам Толкачева, все это «наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию» районов и городов.

Парламент предлагает ввести следующие штрафы за загрязнение улиц:

– для граждан: от 500 до 1000 рублей;

– для должностных лиц: от четырех до семи тысяч рублей;

– для юридических лиц: от 20 до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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