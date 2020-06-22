Депутаты башкирского парламента введут штрафы для водителей за растаскивание грязи по улицам
Депутаты башкирского парламента намерены ввести на ближайшем пленарном заседании новые штрафы. Они касаются «растаскивания» грязи по дорогам.
«Нередко можно наблюдать, как грузовики едут по городу и из-за отсутствия тента или неаккуратной погрузки из них валятся мусор, песок, цемент, – пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Также машины выезжают со строек, мест проведения иных земляных работ с немытыми колесами, «растаскивают» грязь по улицам». Сюда же, по словам парламентария, относится слив топлива и мойка авто в не предназначенных для этого местах. По словам Толкачева, все это «наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию» районов и городов.
Парламент предлагает ввести следующие штрафы за загрязнение улиц:
– для граждан: от 500 до 1000 рублей;
– для должностных лиц: от четырех до семи тысяч рублей;
– для юридических лиц: от 20 до 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU