Холод в Башкирии сохранится как минимум до конца недели

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:58:56+03:00

Во второй половине недели ожидаются дожди

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В Башкирии на текущей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом рассказал министр ЖКХ Борис Беляев на онлайн-оперативке правительства.

В первой половине недели серьезных осадков не ожидается. Преобладающая температура воздуха ночью +5, +10. Не обойдется и без заморозков – завтра, 23 июня, в северных и горных районах Башкирии столбик термометра может упасть до минусовой отметки: 0,-2. Днем станет теплее: +15-20 градусов. По югу установится жара – до 27 °.

Во второй половине недели погоду определит тыловая часть циклона – в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +3-8 °, днем +13-18 °.

ИСТОЧНИК KP.RU