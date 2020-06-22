Холод в Башкирии сохранится как минимум до конца недели
В Башкирии на текущей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом рассказал министр ЖКХ Борис Беляев на онлайн-оперативке правительства.
В первой половине недели серьезных осадков не ожидается. Преобладающая температура воздуха ночью +5, +10. Не обойдется и без заморозков – завтра, 23 июня, в северных и горных районах Башкирии столбик термометра может упасть до минусовой отметки: 0,-2. Днем станет теплее: +15-20 градусов. По югу установится жара – до 27 °.
Во второй половине недели погоду определит тыловая часть циклона – в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +3-8 °, днем +13-18 °.
ИСТОЧНИК KP.RU