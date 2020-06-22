2020-06-22T08:55:14+03:00
Политика

«Люди начали тонуть пачками»: глава Башкирии рассказал, почему власти открыли пляжи

Радий Хабиров возмутился купанием в не предназначенных для этого местах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег АдамовичФото: Олег Адамович
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Сегодня, 22 июня, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии, глава региона Радиий Хабиров посетовал на большое количество утонувших в водоемах людей. Он подчеркнул, что 15 июня по всей республике открылись пляжи для того, чтобы жители не купались в неположенных местах.

- В основе этого решения послужило то, что люди начали тонуть пачками. У нас за неделю утонули девять человек. 21 муниципалитет не открыл пляжи. Разберитесь, пожалуйста, пусть они подключаются и сделают это, - обратился Хабиров к руководителю своей администрации Александру Сидякину.

Глава Башкирии также подчеркнул, что в каждом районе республики должно увеличиваться количество оборудованных пляжей. Чтобы люди не купались где попало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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