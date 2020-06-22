2020-06-22T08:57:03+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, от чего у него «запела душа»

Главе Башкирии понравилось, как очистилась Уфа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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На сегодняшней онлайн-оперативке правительства Башкирии глава республики Радий Хабиров рассказал, что во время поездок по Уфе у него «душа пела». Руководитель региона был изумлен тем, насколько башкирская столица стала чистой.

«Я два дня ездил по Уфе – у меня душа пела. По-другому свои чувства не назову, потому что невероятно чисто. Орджоникидзевский район становится одним из самых чистых районов. Команда работает, за это большое спасибо. Нам надо все города подводить к этому уровню чистоты, порядку, ухоженности», – сказал Хабиров после доклада министра ЖКХ Бориса Беляева.

Глава Башкирии также добавил, что главам муниципалитетов необходимо «отрабатывать санитарные пятницы» – призывать граждан выходить на улицу и наводить чистоту. «Люди должны выходить, трава должна коситься, мусор должен убираться. Города наши должны быть чистыми», – заключил руководитель региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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