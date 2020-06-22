2020-06-22T08:44:52+03:00
Происшествия

Стало известно, из-за чего в Башкирии чаще всего происходят в аварии

О причинах рассказал Алан Марзаев председатель госкомитета по транспорту РБ
Эльвина АПАРИНА
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С 15 по 22 июня в регионе произошло 83 аварии, в которых пострадали 108, погибли девятьС 15 по 22 июня в регионе произошло 83 аварии, в которых пострадали 108, погибли девять
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава госкомитета по транспорту Алан Марзаев рассказал, из-за чего чаще всего происходят аварии. С 15 по 22 июня в регионе произошло 83 аварии, в которых пострадали 108, погибли девять.

- С начала года в республике произошло 1475 ДТП, что на 182 меньше, чем в прошлом году. В них пострадал 1861 человек, погибло 150. Чаще всего аварии происходят из-за превышения скорости, выездов на встречную полосу, нарушений ПДД, как водителями, так и пешеходами, также из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Последняя причина чаще встречается в весеннее-летний период, - доложил Марзаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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