2020-06-22T08:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Башкирии пригрозил чиновникам ответственностью за вспышки коронавируса

Радий Хабиров заявил, что допустивших распространение инфекции будут привлекать к юридической ответственности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 22 июня, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что на некоторых чиновниках будет лежать персональная ответственность за вспышки коронавируса в лагерях и санаториях. Напомним, оздоровительные учреждения начнут принимать отдыхающих с 1 июля.

- Коллеги, я уже вам всем говорил, - обратился Хабиров к чиновникам. – Любые наши действия по открытию учреждений, снижению режима самоизоляции – все согласовывайте с Роспотребнадзором. Иначе, когда произойдут неуправляемые события, как очаг или вспышка (коронавируса. – ред), возникнет вопрос о нашей правовой ответственности. Я вас прошу, поберегите себя и людей. Роспотребнадзор поставил подпись – значит работаем. Нет – значит, нет.

Глава Башкирии отметил, что чиновников, допустивших вспышки коронавируса в учреждениях, ждет ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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