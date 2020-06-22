2020-06-22T08:23:19+03:00
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Глава Башкирии рассказал, когда в республике откроются храмы

Культовые учреждения должны будут соблюдать меры предосторожности
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Уфимская Епархия РПЦФото: Уфимская Епархия РПЦ
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Сегодня, 22 июня, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время в регионе возобновят прием прихожан религиозные учреждения.

- Мы советовались с нашими духовными лидерами. За это время было очень много больших религиозных событий. Надо сказать, что и духовенство и наши жители проявляли дисциплину: у нас не было серьезных вспышек (коронавируса. – ред.) после массовых религиозных мероприятий. Ко мне обратились духовные лидеры с предложением потихонечку открыть культовые учреждения, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину «проработать этот вопрос» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Обозначил Хабиров и предварительную дату открытия церквей, мечетей и синагог – 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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