2020-06-22T08:20:37+03:00
Общество

Глава Башкирии призвал чиновников не успокаиваться из-за спада зараженных коронавирусом

Хабиров обратился к коллегам на оперативном совещании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Радий ХабировРадий Хабиров
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Глава Башкирии призвал чиновников не расслабляться из-за снижения рост заболевших коронавирусом. Об этом он заявил на онлайн-оперативке правительства сегодня, 22 июня.

«Сейчас мы вышли на менее 60 [заболевших за сутки]. Но это значит, что каждый день прибавляется несколько десятков людей инфицированных. Радует то обстоятельство, что удается сдерживать все, что связано со смертностью и тяжелыми случаями. Главы муниципалитетов, обращаюсь [к вам]: оснований для того, чтобы нам успокаиваться, совсем нет. Просто их нет», - обратился к коллегам Хабиров.

По состоянию на 22 июня в Башкирии зафиксировано 4959 инфицированных COVID-19. За сутки прирост составил 53 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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