2020-06-22T07:49:27+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии при столкновении легковушек пострадали оба водителя и их малолетние дети

Все были госпитализированы в ближайшую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне днем, 21 июня, в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека – оба водителя и их дети. Об этом сообщает ГИБДД республики.

Авария случилась на 69 км трассы Ишимбай-Воскресенск-Мелеуз. Столкнулись две легковушки – Kia Ceed и Skoda Octavia. После удара автомобиля разнесло по разным сторонам.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В результате инцидента пострадали 40-летние водители обеих машин, а также двое детей: 12-летний сын автомобилиста из Kia и 7-летняя дочь мужчины из Skoda. Все были госпитализированы в ближайшую больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано девять аварий, в которых два человека погибли и 11 получили травмы. Сотрудникам дорожной полиции было выявлено 1900 нарушений ПДД и задержано 67 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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