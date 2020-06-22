На трассе в Башкирии при столкновении легковушек пострадали оба водителя и их малолетние дети
Накануне днем, 21 июня, в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека – оба водителя и их дети. Об этом сообщает ГИБДД республики.
Авария случилась на 69 км трассы Ишимбай-Воскресенск-Мелеуз. Столкнулись две легковушки – Kia Ceed и Skoda Octavia. После удара автомобиля разнесло по разным сторонам.
фото: ГИБДД РБ
В результате инцидента пострадали 40-летние водители обеих машин, а также двое детей: 12-летний сын автомобилиста из Kia и 7-летняя дочь мужчины из Skoda. Все были госпитализированы в ближайшую больницу.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано девять аварий, в которых два человека погибли и 11 получили травмы. Сотрудникам дорожной полиции было выявлено 1900 нарушений ПДД и задержано 67 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU