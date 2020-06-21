2020-06-21T18:11:58+03:00
Спорт

«Уфа» обыграла «Тамбов», забив победный гол на последних минутах

«Горожане» одержали победу в своем первом матче после возобновления чемпионата
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Подопечные Вадима Евсеева вырвали победуПодопечные Вадима Евсеева вырвали победуФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Уфа» одержал победу в домашнем матче против «Тамбова». Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 20-й минуте открыл Даниил Фомин, реализовавший пенальти, заработанный Вячеславом Кротовым. Судье пришлось обратиться за помощью к системе VAR, видеоповтор подсказал арбитру, что нарушение в штрафной все-таки было.

Уже на 36-й минуте гости остались в меньшинстве. Гурам Тетрашвили получил красную карточку за нарушение и споры с арбитром. Тем не менее, даже вдесятером «Тамбову» удалось навязать борьбу хозяевам поля, а на 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет — 1:1.

Точку в матче поставил Николай Георгобиани, забивший победный гол на второй добавленной минуте.

«Уфа» поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Заветное шестое место, которое может стать путевкой в Еврокубки, занимает «Спартак», у которого всего на одно очко больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП со «Сканией» в Башкирии
«Уфа» обыграла «Тамбов», забив победный гол на последних минутах
В Уфе на газопроводе случился «технический инцидент»
В Уфе вспыхнул пожар в двухэтажном доме на Нехаева
В Башкирии спасатели отыскали мужчину, три дня проблуждавшего по лесу
Жители Башкирии жалуются на опасный мост через Белую
Погибшего зажало в машине: авария с участием фуры произошла на трассе в Башкирии
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Жители Башкирии получат двойную зарплату в июле
В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 56 человек
Мать погибших братьев Мазовых обратилась к жителям Башкирии в соцсетях
В Башкирии бойцовский пес не пускал медиков к пострадавшей хозяйке
В Башкирии опрокинулся трактор, погибли водитель и пассажир
Избрана мера пресечения водителю, сбившему насмерть школьницу в Стерлитамаке
«Не может толком ходить»: в Башкирии беременная мать с двумя детьми осталась без помощи мужа
В Уфе открыли реконструированный 50-метровый бассейн
В Уфе нарисовали девять новых граффити ко Дню медработника
В Башкирии водитель погиб в машине, зажатой грузовиками
СК Башкирии опубликовал видео с места, где нашли пропавшего сына Артема Мазова
В Уфе ограничили движение по загруженному участку проспекта Октября
Погода в Башкирии на воскресенье, 21 июня
В Салавате у пенсионера обманом украли 700 тысяч рублей
Появилось фото с места, где нашли тело сына пропавшего с детьми уфимца Артема Мазова