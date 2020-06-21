«Уфа» обыграла «Тамбов», забив победный гол на последних минутах

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:11:58+03:00

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Футбольный клуб «Уфа» одержал победу в домашнем матче против «Тамбова». Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 20-й минуте открыл Даниил Фомин, реализовавший пенальти, заработанный Вячеславом Кротовым. Судье пришлось обратиться за помощью к системе VAR, видеоповтор подсказал арбитру, что нарушение в штрафной все-таки было.

Уже на 36-й минуте гости остались в меньшинстве. Гурам Тетрашвили получил красную карточку за нарушение и споры с арбитром. Тем не менее, даже вдесятером «Тамбову» удалось навязать борьбу хозяевам поля, а на 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет — 1:1.

Точку в матче поставил Николай Георгобиани, забивший победный гол на второй добавленной минуте.

«Уфа» поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Заветное шестое место, которое может стать путевкой в Еврокубки, занимает «Спартак», у которого всего на одно очко больше.

ИСТОЧНИК KP.RU