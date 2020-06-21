2020-06-21T16:48:22+03:00
Происшествия

В Уфе вспыхнул пожар в двухэтажном доме на Нехаева

В здании уже никто не жил
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Около половины шестого утра 21 июня пожарных Уфы вызвали на улицу Нехаева. Поводом стал пожар в двухэтажном деревянном доме. Когда к месте ЧП подъехало первое подразделение, огонь уже охватил 120 "квадратов" кровли дома. Около получаса потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Процесс тушения пожара был снят на видео. Всего в борьбе с огнем принимали участие 32 человека и десять единиц техники.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии рассказали, что при пожаре никто не пострадал. Уточняется, что горевшее здание уже не было жилым. Что послужило причиной возгорания, будет выяснять дознаватель МЧС России.

Напомним, за минувший день в Башкирии двое человек стали жертвами огня. В деревне Королёво Аскинского района на пепелище дома было найдено тело женщины 1958 года рождения, а в поселке Субханкулово Туймазинского района - мужчины 1950 года рождения.

Пожар в деревянном доме на улице Нехаева в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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