В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Новая неделя в Башкирии начнется с заморозков. В МЧС по республике сообщили, что в понедельник, 22 июня, на севере Башкирии и в горных районах будет непривычно холодно. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до 0,-2 градусов.
Такие погодные кульбиты грозят гибелью сельскохозяйственным культурам. Спасатели советуют местным жителям заранее позаботиться о своих посадках.
На юге республики на протяжении большей части недели, с 22 по 25 июня, будет сохраняться 5 - чрезвычайный класс пожароопасности.
Из-за похолодания увеличивается вероятность пожаров, вызванных обогревателями или печным отоплением. В МЧС по Башкирии просят соблюдать требования безопасности при обогреве помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU