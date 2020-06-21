2020-06-21T12:54:44+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Температура на почве может опуститься до -2 градусов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Анатолий ЖДАНОВФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Новая неделя в Башкирии начнется с заморозков. В МЧС по республике сообщили, что в понедельник, 22 июня, на севере Башкирии и в горных районах будет непривычно холодно. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до 0,-2 градусов.

Такие погодные кульбиты грозят гибелью сельскохозяйственным культурам. Спасатели советуют местным жителям заранее позаботиться о своих посадках.

На юге республики на протяжении большей части недели, с 22 по 25 июня, будет сохраняться 5 - чрезвычайный класс пожароопасности.

Из-за похолодания увеличивается вероятность пожаров, вызванных обогревателями или печным отоплением. В МЧС по Башкирии просят соблюдать требования безопасности при обогреве помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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